На мітинг у Москві зібралося близько 47 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Москві на мітинг з вимогою звільнити політичних в'язнів і допустити незалежних кандидатів до виборів у Мосміськдуму і інші органи влади, який проходить на проспекті Сахарова, прийшло вже понад 47 тис. осіб, передає УНН з посиланням на Twitter "Белый счетчик".
"До 15:30 на територію мітингу За свободу і справедливість у Москві через основний вхід пройшли 47,2 тис. учасників. Підрахунок триває. Є інформація, що в певні моменти пускали групи учасників з провулків. Помітний виходить потік", - йдеться в повідомленні.
Поліція Москви в той же час нарахувала не 47 тисяч учасників акції, а 20 тисяч, пише Медіазона.
Відзначимо, що в кількох містах Росії пройшли пікети солідарності з Москвою.
У той же час, за інформацією МБХ медіа, в одному тільки Петербурзі в результаті пікетів було затримано близько 50 людей.
Раніше стало відомо, що на акцію на проспекті Сахарова прийшли Парфьонов, Oxxxymiron, Face і Дудь.
Як повідомляв УНН, починаючи з липня в Москві проходять акції з вимогою реєстрації незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму.
У суботу, 3 серпня стало відомо про затримання під час акції 828 осіб. Також з'являлася інформація про госпіталізацію 5 осіб в результаті протистоянь протестуючих з співробітниками Росгвардії.