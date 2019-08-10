На мітинг у Москві зібралося близько 47 тис. людей

"До 15:30 на територію мітингу За свободу і справедливість у Москві через основний вхід пройшли 47,2 тис. учасників. Підрахунок триває. Є інформація, що в певні моменти пускали групи учасників з провулків. Помітний виходить потік", - йдеться в повідомленні.

Поліція Москви в той же час нарахувала не 47 тисяч учасників акції, а 20 тисяч, пише Медіазона.

Відзначимо, що в кількох містах Росії пройшли пікети солідарності з Москвою.

У той же час, за інформацією МБХ медіа, в одному тільки Петербурзі в результаті пікетів було затримано близько 50 людей.

Раніше стало відомо, що на акцію на проспекті Сахарова прийшли Парфьонов, Oxxxymiron, Face і Дудь.

Як повідомляв УНН, починаючи з липня в Москві проходять акції з вимогою реєстрації незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму.

У суботу, 3 серпня стало відомо про затримання під час акції 828 осіб. Також з'являлася інформація про госпіталізацію 5 осіб в результаті протистоянь протестуючих з співробітниками Росгвардії.