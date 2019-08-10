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На мітинг у Москві зібралося близько 47 тис. людей

На мітинг у Москві зібралося близько 47 тис. людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Москві на мітинг з вимогою звільнити політичних в'язнів і допустити незалежних кандидатів до виборів у Мосміськдуму і інші органи влади, який проходить на проспекті Сахарова, прийшло вже понад 47 тис. осіб, передає УНН з посиланням на Twitter "Белый счетчик".

"До 15:30 на територію мітингу За свободу і справедливість у Москві через основний вхід пройшли 47,2 тис. учасників. Підрахунок триває. Є інформація, що в певні моменти пускали групи учасників з провулків. Помітний виходить потік", - йдеться в повідомленні.

Поліція Москви в той же час нарахувала не 47 тисяч учасників акції, а 20 тисяч, пише Медіазона.

Відзначимо, що в кількох містах Росії пройшли пікети солідарності з Москвою.

У той же час, за інформацією МБХ медіа, в одному тільки Петербурзі в результаті пікетів було затримано близько 50 людей.

Раніше стало відомо, що на акцію на проспекті Сахарова прийшли Парфьонов, Oxxxymiron, Face і Дудь.

Як повідомляв УНН, починаючи з липня в Москві проходять акції з вимогою реєстрації незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму.

У суботу, 3 серпня стало відомо про затримання під час акції 828 осіб. Також з'являлася інформація про госпіталізацію 5 осіб в результаті протистоянь протестуючих з співробітниками Росгвардії.

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