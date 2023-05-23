На Николаевщине сбили два вражеских беспилотника - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В Николаевской области противовоздушная оборона ликвидировала два вражеских БПЛА, сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
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“Ночью, 23 мая, на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования “Юг” уничтожено два вражеских ударных БПЛА “Shahed-136/131””, - говорится в сообщении.
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Вчера вечером враг обстрелял акваторию Очаковской громады из артиллерии. Пострадавших и разрушений нет.
В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно, сообщают в ОГА.
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