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19:26 • 44797 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 103334 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 106851 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 107090 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101401 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94155 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110080 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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На Николаевщине сбили два вражеских беспилотника - ОВА

На Николаевщине сбили два вражеских беспилотника - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 мая. УНН. В Николаевской области противовоздушная оборона ликвидировала два вражеских БПЛА, сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Цитата 

“Ночью, 23 мая, на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования “Юг” уничтожено два вражеских ударных БПЛА “Shahed-136/131””, - говорится в сообщении. 

Дополнение 

Вчера вечером враг обстрелял акваторию Очаковской громады из артиллерии. Пострадавших и разрушений нет. 

В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно, сообщают в ОГА. 

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