На Миколаївщині збили два ворожих безпілотники - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. У Миколаївській області протиповітряна оборона ліквідувала два ворожих БПЛА, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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“Вночі, 23 травня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” знищено два ворожих ударних БПЛА “Shahed-136/131””, - йдеться у повідомлені.
Доповнення
Учора ввечері ворог обстріляв акваторію Очаківської громади з артилерії. Постраждалих та руйнувань немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, повідомляють в ОВА.
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