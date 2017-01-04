На Николаевщине открыли 251 пункт обогрева
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 4 января. УНН. В связи с колебанием температурных показателей, стабильно низкими температурами в ночное время и ожидаемым ухудшением погоды на Рождество, спасателями на территории Николаевской области открыто 251 стационарный пункт обогрева. Об этом УНН сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Как отметили в ведомстве, на данный момент в пункты обратились и получили помощь почти 2 тыс. граждан, преимущественно из числа социально незащищенных слоев населения.
В случае необходимости Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области будут дополнительно развернуты мобильные пункты обогрева, которые будут привлекаться для обогрева населения и личного состава на месте проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Напомним, что в Николаеве количество дежурных врачей на время непогоды будет увеличено вдвое. Кроме этого, местных жителей предупредили, что движение автотранспорта из Николаева с началом снегопада перекроют.