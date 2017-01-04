На Миколаївщині відкрили 251 пункт обігріву
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 4 січня. УНН. У зв’язку із коливанням температурних показників, стабільно низькими температурами у нічний час та очікуваним погіршенням погоди на Різдво, рятувальниками на території Миколаївської області відкрито 251 стаціонарний пункт обігріву. Про це УНН повідомили у ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
Як зазначили у відомстві, на цей час до пунктів звернулися та отримали допомогу майже 2 тис. громадян, переважно з числа соціально незахищених верств населення.
У разі необхідності Головним управлянням ДСНС України у Миколаївській області будуть додатково розгорнуті мобільні пункти обігріву, які залучатимуться для обігріву населення та особового складу на місці проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
Нагадаємо, що в Миколаєві кількість чергових лікарів на час негоди буде збільшено вдвічі. Окрім цього, місцевих мешканців попередили, що рух автотранспорту з Миколаєва з початком снігопаду перекриють.