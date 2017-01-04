На Миколаївщині відкрили 251 пункт обігріву

Як зазначили у відомстві, на цей час до пунктів звернулися та отримали допомогу майже 2 тис. громадян, переважно з числа соціально незахищених верств населення.

У разі необхідності Головним управлянням ДСНС України у Миколаївській області будуть додатково розгорнуті мобільні пункти обігріву, які залучатимуться для обігріву населення та особового складу на місці проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Нагадаємо, що в Миколаєві кількість чергових лікарів на час негоди буде збільшено вдвічі. Окрім цього, місцевих мешканців попередили, що рух автотранспорту з Миколаєва з початком снігопаду перекриють.