На Николаевщине бешеный бык напал на людей

"7 августа в семь утра в полицию Снигиревского района позвонила женщина и просила спасти ее мужа и соседа от нападения домашнего быка, который неожиданно напал на них, начал топтать их во дворе дома и поднимать на рога. Хозяйка скрылась в доме и ждала помощи", - пишут правоохранители.

По их словам, двое полицейских, прибывших на вызов, увидев, как одичавшее животное нападает на беспомощных мужчин, применили табельное огнестрельное оружие.Правоохоранители совершили восемь выстрелов, однако только смогли отвлечь внимание скота от его жертв на себя.

Разъяренный бык продолжал бушевать и крушить все на своем пути, пытаясь прорваться со двора частного дома на улицу. Опасаясь, что бык сможет вырваться и напасть на других жителей, правоохранители вызвали на подмогу местного охотника. На место происшествия прибыл начальник Снигиревского отдела полиции, и вместе правоохранители до приезда охотника не давали животному выбежать со двора. За несколько часов, на одиннадцатый точный выстрел картечью, быка, весом более 800 кг, был обезврежены.

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