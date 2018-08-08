На Миколаївщині скажений бик напав на людей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Працівники поліції та місцевий мисливець у Снігурівському районі врятували людей від нападу оскаженілого бика. Внаслідок інциденту двоє громадяни зазнали серйозних поранень, наразі вони перебувають у лікарні, передає УНН з посиланням на прес-службу Національної Поліції.
"7 серпня о сьомій ранку до поліції Снігурівського району зателефонувала жінка й просила врятувати її чоловіка та сусіда від нападу домашнього бика, який несподівано напав на них, почав топтати їх у дворі будинку та піднімати на роги. Хазяйка сховалась у хаті та чекала допомоги", - пишуть правоохоронці.
За їхніми словами, двоє поліцейських, що прибули на виклик, побачивши, як здичавіла тварина нападає на безпорадних чоловіків, застосували табельну вогнепальну зброю.Правоохоронці здійснили вісім пострілів, проте лише змогли відволікти увагу скотини від його жертв на себе.
Розлючений бик продовжував бушувати та трощити усе на своєму шляху, намагаючись прорватися з подвір’я приватного будинку на вулицю. Побоюючись, що бик зможе вирватись та напасти на інших мешканців, правоохоронці викликали на підмогу місцевого мисливця. На місце події прибув начальник Снігурівського відділу поліції, і разом правоохоронці до приїзду мисливця не давали тварині вибігти з подвір’я. За кілька годин, на одинадцятий влучний постріл картеччю, бика, вагою понад 800 кг, було знешкоджено.
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