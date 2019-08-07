В Николаевской области полицейского поймали на взятке в 12 тысяч гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Николаевской области задержан работник Нацполиции при получении 12 тыс грн неправомерной выгоды. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, задокументировали факты систематического вымогательства и получения неправомерной выгоды субъектов хозяйственной деятельности одним из заместителей начальника Ингульного отдела полиции ГУ Нацполиции в Николаевской области", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, правохранитель требовал деньги от предпринимателя за невмешательство в хозяйственную деятельность и несоставление административных протоколов. Полицейский требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 12 000 гривен на банковскую карточку.
Правоохранитель был задержан во время получения второй части взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенное с вымогательством такой выгоды) Уголовного кодекса Украины.
Планируется сообщение задержанному о подозрении, избрание в отношении правохранителя меры пресечения, а также обыски по месту работы, жительства и транспортных средств задержанного.
В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.
Напомним, полицейских будут судить за получение взятки в сумме 7000 долларов.