Поліцейських будуть судити за отримання хабаря в сумі 7 тисяч доларів

"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтава, завершили досудове розслідування стосовно двох оперуповноважених Слобідського відділу поліції ГУ Нацполіції у Харківській області, підозрюваних у отриманні 7 тисяч доларів США неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що правоохоронці вимагали 7 тисяч доларів від одного з родичів чоловіка, якого підозрювали у вчиненні кримінального правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів. За грошову винагороду оперуповноважені обіцяли вплинути на слідчого Слобідського відділу поліції і таким чином не притягувати харків’янина до кримінальної відповідальності.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди). Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

У разі доведення вини, правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, слідчого поліції підозрюють у викраденні 5 тисяч доларів.