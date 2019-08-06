Поліцейських будуть судити за отримання хабаря в сумі 7 тисяч доларів

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Двох оперуповноважених Слобідського відділу поліції ГУ Нацполіції у Харківській області судитимуть за отримання 7 тисяч доларів неправомірної вигоди. Про це УНН повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.

"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтава, завершили досудове розслідування стосовно двох оперуповноважених Слобідського відділу поліції ГУ Нацполіції у Харківській області, підозрюваних у отриманні 7 тисяч доларів США неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що правоохоронці вимагали 7 тисяч доларів від одного з родичів чоловіка, якого підозрювали у вчиненні кримінального правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів. За грошову винагороду оперуповноважені обіцяли вплинути на слідчого Слобідського відділу поліції і таким чином не притягувати харків’янина до кримінальної відповідальності.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди). Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

У разі доведення вини, правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, слідчого поліції підозрюють у викраденні 5 тисяч доларів.

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