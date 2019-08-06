Полицейских будут судить за получение взятки в сумме 7 тысяч долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Двух оперуполномоченных Слободского отдела полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области будут судить за получение 7 000 долларов США неправомерной выгоды. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Полтава, завершили досудебное расследование в отношении двух оперуполномоченных Слободского отдела полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области, подозреваемых в получении 7 000 долларов США неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что правоохранители требовали 7 000 долларов от одного из родственников мужчині, которого подозревали в совершении уголовного преступления в сфере оборота наркотических средств. За денежное вознаграждение оперуполномоченные обещали повлиять на следователя Слободского отдела полиции и таким образом не привлекать харьковчанина к уголовной ответственности.
По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды). Сейчас обвинительный акт направлен в суд.
В случае доказательства вины, правохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.
Напомним, следователя полиции подозревают в похищении 5000 долларов.