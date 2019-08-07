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На Миколаївщині поліцейського впіймали на хабарі у 12 тисяч гривень

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. На Миколаївщині затримано працівника Нацполіції під час отримання 12 тис грн неправомірної вигоди. Про це УНН повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.

"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, задокументували факти систематичного вимагання й одержання неправомірної вигоди від суб’єктів господарської діяльності одним із заступників начальника Інгульного відділу поліції ГУ Нацполіції в Миколаївській області", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, правоохоронець вимагав кошти від підприємця за невтручання в господарську діяльність та нескладання адміністративних протоколів. Поліцейський вимагав та одержав неправомірну вигоду в сумі 12 тисяч гривень на банківську картку.

Правоохоронця було затримано під час отримання другої частини хабаря.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України.

Планується повідомлення затриманому про підозру, обрання відносно правоохоронця запобіжного заходу, а також обшуки за місцем роботи, проживання та транспортних засобів затриманого.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, поліцейських будуть судити за отримання хабаря в сумі 7 тисяч доларів.

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