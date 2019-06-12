В Николаевской области перевернулся микроавтобус: один погибший, четверо пострадавших

Так, 12 июня около 16:05 на 124 км автодороги "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" возле села Половинки Березанского района 66-летний водитель микроавтобуса Toyota Hiace, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

По данным полиции, в результате ДТП водитель погиб на месте, четверо пассажиров получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть или причинили тяжелое телесное повреждение".

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, на трассе Киев-Харьков произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с двумя погибшими во время аварии, предварительно, водитель уснул за рулем.