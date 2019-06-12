На Миколаївщині перекинувся мікроавтобус: один загиблий, четверо постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. На Миколаївщині перекинувся мікроавтобус, внаслідок чого водій авто загинув, четверо пасажирів зазнали травмувань. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.
Так, 12 червня близько 16:05 на 124 км автодороги "Одеса – Мелітополь – Новоазовськ" неподалік села Половинки Березанського району 66-річний водій мікроавтобусу Toyota Hiace, за попередніми даними, не впорався із керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.
За даними поліції, у результаті ДТП водій загинув на місці, четверо пасажирів отримали тілесні ушкодження та доставленні до медичного закладу.
Відомості про подію внесені до ЄРДР за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть або заподіяли тяжке тілесне ушкодження".
Наразі поліція встановлює обставини та причини ДТП.
Нагадаємо, на трасі Київ-Харків сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода з двома загиблими, під час аварії, попередньо, водій заснув за кермом.