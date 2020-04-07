В Николаевской области горела мастерская
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Николаевской области горела ремонтная мастерская и легковой автомобиль Chery Amulet. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
"Поступило сообщение о пожаре на улице Киевская в городе Вознесенск. По прибытию пожарных установлено, что горит деревянное перекрытие, крыша ремонтной мастерской и легковой автомобиль Chery Amulet, который находился в помещении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарные эвакуировали два бензовоза Scania и ГАЗ, которые также были в мастерской.
Причина устанавливается.
Напомним, в Житомирской области в результате сжигания сухой травы сгорело четыре пустующих здания, жилые удалось спасти.