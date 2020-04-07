На Миколаївщині горіла майстерня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. На Миколаївщині горіла ремонтна майстерня та легковий автомобіль Chery Amulet. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
"Надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Київська у місті Вознесенськ. По прибуттю вогнеборців встановлено, що горить дерев’яне перекриття, дах ремонтної майстерні та легковий автомобіль Chery Amulet, що знаходився в приміщені", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що вогнеборці евакуювали два бензовози Scania та ГАЗ, які також були в майстерні.
Причина наразі встановлюється.
Нагадаємо, у Житомирській області внаслідок спалювання сухої трави згоріло чотири пустуючі будівлі, житлові вдалося врятувати.