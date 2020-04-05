Палили траву - згоріли будівлі: наслідки пожежі в Житомирській області
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Житомирській області внаслідок спалювання сухої трави згоріло чотири пустуючі будівлі, житлові вдалося врятувати. Про це йдеться у повідомленні ДСНС, передає УНН.
"4 квітня о 14:02... надійшло повідомлення про те, що в с. Закомірня Хорошівського району горіла суха трава та вогонь вже впритул підійшов до будинків", - йдеться у повідомленні.
За даними пресслужби, до прибуття рятувальників місцеві мешканці почали гасити пожежу підручними засобами та їх виявилося недостатньо. Через сильний вітер полум’я від трави вмить перекинулося на 3 дерев’яні хати-пустки та 1 господарчу будівлю. Також існувала загроза житловим оселям.
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Першочергові дії фахівців ДСНС були зосереджені на відбиття вогню від будинків громадян. Далі за допомогою хлопавок вони приступили до гасіння сухотрав’я, відзначили рятувальники.
У пресслужбі додали, що спільними зусиллями вогнеборців та селян о 15:25 пожежу локалізовано, а о 19:30 –ліквідовано. Їм вдалося запобігти поширенню горіння на житлові обійстя. Вогнем знищено 3 пустуючі та 1 господарчу будівлі, а також 4 га сухої рослинності.
Загалом за минула добу рятувальники 33 рази виїжджали на гасіння сухої трави, комишу та самосівів на відкритих територіях загальною площею 71 га, повідомили у ДСНС.