У Києві пожежа трав'яного настилу перекинулась на склад
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Пожежа трав'яного настилу у Києві спричинила загорання складу, передає УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"4 квітня о 16:21 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Автотранспортній, 6 що в Дарницькому районі столиці", - йдеться у повідомленні.
За інформацією рятувальників, по прибуттю було встановлено, що горить трав’яний настил та гумові покришки на площі 130 м кв з розповсюдженням на окремо розташований металевий склад.
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"Рятувальники негайно приступили до гасіння пожежі, і вже о 16:53 пожежу було локалізовано, та о 17:07 ліквідовано.
Внаслідок пожежі згоріло та розібрано 20 кв. м утеплювача стіни складу", - йдеться у повідомленні.
На місці працювали 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 осіб.
Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.