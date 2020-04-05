Меблева фабрика загорілась на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Київській області 5 квітня о 4:34 рятувальникам Броварського району надійшло повідомлення про загорання меблевої фабрики на вул. Щолківська, передає УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Як повідомили у ДСНС, прибувши, рятувальникам стало відомо, що на території меблевої фабрики “Меблісімо” горять дерев’яні піддони та три вантажні автомобілі “Mercedes”. Також розвідка встановила, що вогонь вже перекинувся на поруч розташовану будівлю, яка належить ТОВ “Поліпласт”.
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Пожежу було локалізовано о 6:25 та повністю ліквідовано о 6:55.
На гасіння залучалось 7 одиниць техніки і 18 осіб.