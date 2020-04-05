Мебельная фабрика загорелась в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Киевской области 5 апреля в 4:34 спасателям Броварского района поступило сообщение о возгорании мебельной фабрики на ул. Щелковская, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Как сообщили в ГСЧС, прибыв, спасателям стало известно, что на территории мебельной фабрики "Меблиссимо" горят деревянные поддоны и три грузовых автомобиля "Mercedes". Также разведка установила, что огонь уже перекинулся на рядом стоящее здание, принадлежащее ООО "Полипласт".
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Пожар был локализован в 6:25 и полностью ликвидирован в 6:55.
К тушению привлекалось 7 единиц техники и 18 человек.