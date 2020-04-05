В Киеве пожар травяного настила перекинулся на склад
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Пожар травяного настила в Киеве вызвал возгорание склада, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"4 апреля в 16:21 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Автотранспортная, 6 в Дарницком районе столицы", - говорится в сообщении.
По информации спасателей, по прибытию было установлено, что горит травяной настил и резиновые покрышки на площади 130 м кв с распространением на отдельно стоящий металлический склад.
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"Спасатели немедленно приступили к тушению пожара, и уже в 16:53 пожар был локализован, и в 17:07 ликвидирован.
В результате пожара сгорело и разобрано 20 кв. м утеплителя стены склада", - говорится в сообщении.
На месте работали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек.
Причина возникновения пожара выясняется.