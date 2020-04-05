Жгли траву - сгорели здания: последствия пожара в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Житомирской области в результате сжигания сухой травы сгорели четыре пустующие здания, жилые удалось спасти. Об этом говорится в сообщении ГСЧС, передает УНН.
"4 апреля в 14:02 ... поступило сообщение о том, что в с. Закомирня Хорошевского района горела сухая трава и огонь уже вплотную подошел к домам", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, до прибытия спасателей местные жители начали тушить пожар подручными средствами и их оказалось недостаточно. Из-за сильного ветра пламя от травы мгновенно перекинулось на 3 деревянные хаты и 1 хозяйственное здание. Также существовала угроза жилым домам.
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Первоочередные действия специалистов ГСЧС были сосредоточены на отражение огня от домов граждан. Далее с помощью хлопушек они приступили к тушению сухотравья, отметили спасатели.
В пресс-службе добавили, что совместными усилиями пожарных и крестьян в 15:25 пожар локализован, а в 19:30 - ликвидован. Им удалось предотвратить распространение горения на жилые усадьбы. Огнем уничтожено 3 пустующие и 1 хозяйственное здание, а также 4 га сухой растительности.
Всего за минувшие сутки спасатели 33 раза выезжали на тушение сухой травы, камыша и самосевов на открытых территориях общей площадью 71 га, сообщили в ГСЧС.