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На границе с Крымом дважды обнаружили огнестрельное оружие

Киев • УНН

 • 10182 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. На административной границе с временно оккупированным Крымом пограничники дважды обнаружили пистолеты и патроны. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

На границе с Крымом дважды обнаружили огнестрельное оружие

"Вчера (27 апреля - ред.), на контрольный пункта въезда-выезда "Чаплинка" на автомобиле "Лексус" прибыл 40-летний житель Херсона, который направлялся на аннексированный полуостров. Во время осмотра транспортного средства пограничники Херсонского отряда совместно с представителями таможни в подлокотнике обнаружили 9 мм травматический пистолет "ПМ" и 4 патронов к нему, при этом разрешительных документов на него владелец не имел", - говорится в сообщении.

Пистолет и патроны пограничники передали представителям Каланчацкого отделения Национальной полиции и сообщили о возможном факте уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 263 Уголовного кодекса Украины ( "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

А в контрольном пункте "Чонгар" пограничники Бердянского отряда совместно с работниками Государственной фискальной службы у гражданина Украины, который также направлялся на временно оккупированную территорию АР Крым, в автомобиле "Шкода" обнаружили пневматический пистолет. Найти пистолет удалось благодаря служебной собаки, натренированной на поиск оружия, взрывчатки и боеприпасов.

Как сообщал УНН 27 апреля, 28 апреля у административной межи с Крымом стартуют военные учения.

Украинские Национальные Новости

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