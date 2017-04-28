На межі з Кримом двічі виявили вогнепальну зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. На адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом прикордонники двічі виявили пістолети та набої. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.
“Учора (27 квітня — ред.), до контрольного пункту в’їзду-виїзду „Чаплинка“ на автомобілі „Лексус“ прибув 40-річний мешканець Херсона, який направлявся на анексований півострів. Під час огляду транспортного засобу прикордонники Херсонського загону спільно з представниками митниці в підлокітнику виявили 9 мм травматичний пістолет „ПМ“ та 4 набоїв до нього, при цьому дозвільних документів на нього власник не мав”, — йдеться у повідомленні.
Пістолет та набої прикордонники передали представникам Каланчацького відділення Національної поліції та повідомили про можливий факт кримінального правопорушення передбаченого частиною другою статті 263 Кримінального кодексу України (“незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”).
А в контрольному пункті “Чонгар” прикордонники Бердянського загону спільно з працівниками Державної фіскальної служби у громадянина України, який також направлявся на тимчасово окуповану територію АР Крим, в автомобілі “Шкода” виявили пневматичний пістолет. Знайти пістолет вдалося завдяки спрацюванню службового собаки, натренованого на пошук зброї, вибухівки та боєприпасів.
Як повідомляв УНН 27 квітня, 28 квітня на адмінмежі з Кримом стартують військові навчання.