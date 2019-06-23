На Марше равенства впервые пройдет колонна военных

"Поддержите Марш Равенства - запишитесь в нашу колонну Военных ЛГБТ и союзников (всех, кто нас поддерживает - не военных). Будем идти вместе с другими колоннами впереди. Марш проходит за наши и ваши права - за страну, где работает независимое судопроизводство, где правоохранительные органы защищают Право, где есть равенство для всех, а с ним - равные возможности", - написал Виктор.

Ранее сегодня Администрация Президента призвала национальную полицию Украины обеспечить безопасность всех украинцев в дни Марша равенства и принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками Марша.

Так, акции в рамках "КиевПрайд" начались 16 июня и закончится 23 июня в Киеве Маршем равенства. Организаторы ожидают как минимум на 10 000 участников и участниц.