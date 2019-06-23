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На Марші рівності вперше пройде колона військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. У цьогорічному Марші рівності, що відбудеться цієї неділі в столиці, вперше візьмуть участь військовослужбовці. Про це повідомив у своєму Facebook екс-доброволець батальйону "Донбас" Віктор Пилипенко, передає УНН.

На Марші рівності вперше пройде колона військових

“Підтримайте Марш Рівності — запишіться в нашу колону Військових ЛГБТ та союзників (всіх, хто нас підтримує — не військових). Будемо йти разом з іншими колонами попереду. Марш проходить за наші і ваші права — за країну, де працює незалежне судочинство, де правоохоронні органи захищають Право, де є Рівність для всіх, а з нею — рівні можливості”, — написав Віктор.

Раніше сьогодні Адміністрація Президента закликала національну поліцію України гарантувати безпеку всіх українців у дні Маршу рівності та вжити заходів задля недопущення сутичок між прихильниками та противниками Маршу.

Так, акції в рамках “КиївПрайду” розпочалися 16 червня і закінчиться 23 червня у Києві Маршем рівності. Організатори очікують щонайменше на 10 тисяч учасників і учасниць.

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