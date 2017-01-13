На мариупольском направлении за прошедшие сутки произошло 36 вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. За прошедшие сутки наибольшее количество обстрелов традиционно произошло на мариупольском направлении, всего здесь вчера враг 36 раз обстрелял позиции сил АТО. Об этом во время брифинга сообщил спикер по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"Всего за прошедшие сутки на мариупольском направлении противник обстрелял силы АТО 36 раз, абсолютное большинство из которых были неприцельными", - сказал он.
В общем, в районе Марьинки-Красногоровки за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного случая применения противником запрещенного Минскими договоренностями оружия.
Аналогичное уменьшение интенсивности боевых действий наблюдалось на участке фронта Павлополь - Широкино, здесь большинство обстрелов были с применением легкого вооружения и неприцельными. В случае с использованием врагом минометов на этом участке фронта - боевики применяли их скорее с целью провокации. В результате - ни один снаряд не попал в позиции украинских военных.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки снова активизировались боевые действия на светлодарской дуге.