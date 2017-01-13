На маріупольському напрямку минулої доби відбулося 36 ворожих обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Минулої доби найбільша кількість обстрілів традиційно відбулася на маріупольському напрямку, всього тут вчора ворог 36 разів обстріляв позиції сил АТО. Про це під час брифінгу повідомив речник з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Всього за минулу добу на маріупольському напрямку противник обстріляв сили АТО 36 разів, абсолютна більшість з яких були неприцільними”, — сказав він.
Загалом, у районі Мар’їнки-Красногорівки минулої доби не було зафіксовано жодного випадку застосування противником забороненої Мінським домовленостям зброї.
Аналогічне зменшення інтенсивності бойових дій простежувалося на ділянці фронту Павлопіль — Широкине, тут більшість обстрілів були із застосуванням легкого озброєння та неприцільними. У випадку з використанням ворогом мінометів на цій ділянці фронту — бойовики застосовували їх радше з метою провокації. Як наслідок — жоден снаряд не влучив у позиції українських військових.
Як передавав УНН, минулої доби знову активізували бойові дії на Світлодарській дузі.