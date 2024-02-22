На Львовщине застройщики незаконно спускают озеро, чтобы не подтопить коттеджи - Садовый
Киев • УНН
Застройщики незаконно снизили уровень воды в озере возле Брюховичей во Львовской области, чтобы избежать затопления новопостроенных коттеджей на рекреационных землях.
На Львовщине застройщики решили незаконно спустить уровень воды в одном из озер вблизи Брюховичей. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
По его словам, уровень воды решили снизить во избежание подтопления построенных вблизи коттеджей.
Мягко говоря, "непорядочные люди" без разрешения выкопали траншею к пруду в Брюховичах. Уровень воды начали снижать, чтобы не затапливать новопостроенные коттеджи вблизи пруда
Он пояснил, что бывшая власть Брюховичей выдала градостроительные условия на оздоровительный комплекс. Зато там построили нежилые помещения, которые на самом деле являются коттеджами.
В этой каденции застройщики к власти с просьбой перевести нежилые помещения в жилые коттеджи, но им отказали.
Однако они получили эти документы через регистратора. Это рекреационная зона, где не может быть жилья. Едем разбираться
Контекст
Коттеджный комплекс Forest Park Club Resort, который возвели прямо у озера на рекреационных землях Брюховичей.
Издание Наші гроші.Львів, выяснило, что застройщик называл этот объект "домами для отдыха", чтобы формально не нарушить законодательство, но на самом деле речь идет об обычном жилье.
На этом участке рекреационного назначения согласно градостроительной документации должны были построить оздоровительный развлекательно-развлекательный комплекс с лечебно-оздоровительным учреждением, спортзалами, рестораном.
20 двухэтажных домов продавали как апартаменты, что по всем действующим классификациям в Украине является нежилыми помещениями. Соответственно, люди покупают де-факто жилье, де-юре такие дома не относятся к жилому фонду, поэтому доказать нарушение невозможно.
Напомним
Бывший председатель сельсовета Львовщины, ныне депутат одного из местных районных советов незаконно увеличил границы села и изменил форму собственности на 4 га коммунальной земли, что привело к почти 6 миллионам гривен убытков
На Львовщине застройщики незаконно спускают озеро, чтобы не подтопить коттеджи - Садовый
Застройщики незаконно снизили уровень воды в озере возле Брюховичей во Львовской области, чтобы избежать затопления новопостроенных коттеджей на рекреационных землях.
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