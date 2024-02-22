На Львівщині забудовники незаконно спускають озеро, аби не підтопити котеджі - Садовий
Київ • УНН
Забудовники незаконно знизили рівень води в озері біля Брюховичів у Львівській області, щоб уникнути затоплення новозбудованих котеджів на рекреаційних землях.
На Львівщині забудовники вирішили незаконно спустити рівень води в одному з озер в поблизу Брюховичів. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
Деталі
За його словами, рівень води вирішили знизити аби уникнути підтоплення збудованих поблизу котеджів.
М’яко кажучи, "непорядні люди" без дозволу викопали траншею до ставка в Брюховичах. Рівень води почали знижувати, щоб не затоплювати новозбудовані котеджі поблизу ставка
Він пояснив, що колишня влада Брюховичів видала містобудівні умови на оздоровчий комплекс. Натомість там збудували нежитлові приміщення, які насправді є котеджами.
У цій каденції забудовники до влади із проханням перевести нежитлові приміщення у житлові котеджі, але їм відмовили.
Однак вони отримали ці документи через реєстратора. Це рекреаційна зона, де не може бути житла. Їдемо розбиратися
Контекст
Котеджний комплекс Forest Park Club Resort, який звели просто біля озера на рекреаційних землях Брюховичів.
Видання Наші гроші.Львів, з'ясувало, що забудовник називав цей об’єкт "будинками для відпочинку", щоб формально не порушити законодавство, але насправді йдеться про звичайне житло.
На цій ділянці рекреаційного призначення згідно з містобудівною документацією мали збудувати оздоровчий розважально-відпочинковий комплекс із лікувально-оздоровчим закладом, спортзалами, рестораном.
20 двоповерхових будинків продавали як апартаменти, що за всіма чинними класифікаціями в Україні є нежитловими приміщеннями. Відповідно, люди купують де-факто житло, де-юре такі будинки не належить до житлового фонду, відтак довести порушення неможливо.
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