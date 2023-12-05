На Львовщине запустили новую высокодебитную скважину

ПАО "Укрнафта" запускает в работу новую скважину на Западе Украины с начальным суточным дебитом нефти 25-30 тонн. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщила пресс-служба компании, передает УНН.

Детали

Отмечается, что целью бурения скважины стала разведка запасов в стрыйских отложениях. Работы провели в сжатые сроки: ствол общей протяженностью 1244 метра пробурили всего за 32 суток.

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В процессе строительства объекта открыли проектный горизонт и с помощью геофизических исследований установили его перспективность в плане нефтедобычи отметил директор Укрнафты Сергей Корецкий.

Сейчас осуществили перфорацию залежей в интервале 1085-1122 метров, это около 30% от общей толщи нефтенасыщенных пластов стрыйских отложений.

Происходит процесс освоения. Начальный дебит нефти - 25-30 тонн в сутки.

В Укрнафте отметили, что это уже третья скважина, пробуренная компанией в 2023 году в пределах одного конкретного месторождения, и вторая из них создана в партнерстве с ООО БК Горизонты. До конца года на этом же месторождении должны быть построены еще три скважины.