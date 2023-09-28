В Україні запустили ще 5 газових свердловин - Нафтогаз
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Укргазвидобування запустило ще 5 свердловин з додатковим видобутком 500 тис. куб. м газу на добу. Про це УНН повідомляє з посиланням на Нафтогаз.
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“4 з 5 свердловин пробурені на „старих“ родовищах віком 45-55 років. Ще одна — повністю нова. Вперше газ із неї надійшов у газотранспортну систему України цього місяця”, — йдеться в повідомленні.
Тимчасово виконуючий обов’язки генерального директора АТ “Укргазвидобування” Олег Толмачев зазначив, що щоб досягти цілей з нарощення видобутку комбінують: використовують сучасні технології для відкриття нових покладів на вже виснажених родовищах і збільшують інвестиції в дослідження й освоєння нових ділянок.
“Завдяки таким підходам на одному зі згаданих „старих“ родовищ за останні два роки вдалося збільшити добовий видобуток газу на 35%. На іншому — майже на 50%. Решта родовищ, які завдяки використанню сучасних технологій отримали нове життя, демонструють стабілізацію показників і можливість потенційного приросту видобутку”, — зазначається в повідомленні.
Доповнення
Запорізька атомна електростанція завершила буріння десяти свердловин для підземних вод. Це наблизило станцію до реалізації довгострокового рішення для забезпечення охолоджувальною водою зупинених реакторів, що стало проблемою після руйнування росіянами Каховської греблі.