В Украине запустили еще 5 газовых скважин - Нафтогаз
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Укргаздобыча запустила еще 5 скважин с дополнительной добычей 500 тыс. куб. м газа в сутки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нафтогаз.
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“4 из 5 скважин пробурены на „старых“ месторождениях возрастом 45-55 лет. Еще одна — полностью новая. Впервые газ из нее поступил в газотранспортную систему Украины в этом месяце”, — говорится в сообщении.
Временно исполняющий обязанности генерального директора АО “Укргаздобыча” Олег Толмачев отметил, что чтобы достичь целей по наращиванию добычи комбинируют: используют современные технологии для открытия новых залежей на уже истощенных месторождениях и увеличивают инвестиции в исследования и освоение новых участков.
“Благодаря таким подходам на одном из упомянутых „старых“ месторождений за последние два года удалось увеличить суточную добычу газа на 35%. На другом — почти на 50%. Остальные месторождения, которые благодаря использованию современных технологий получили новую жизнь, демонстрируют стабилизацию показателей и возможность потенциального прироста добычи”, — отмечается в сообщении.
Дополнение
Запорожская атомная электростанция завершила бурение десяти скважин для подземных вод. Это приблизило станцию к реализации долгосрочного решения для обеспечения охлаждающей водой остановленных реакторов, что стало проблемой после разрушения россиянами Каховской плотины.