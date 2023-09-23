На ЗАЕС завершили буріння 10 свердловин для підземних вод - МАГАТЕ

ukru
29 березня, 17:57 • 232317 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 301709 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 257767 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 293766 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 261604 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 198442 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 189531 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 159982 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 500402 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 174801 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.1 м/с
76 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 170747 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

30 березня, 08:40 • 176345 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

30 березня, 08:53 • 113551 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

30 березня, 09:49 • 134169 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

30 березня, 11:03 • 123371 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 356011 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 500385 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 538688 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 538253 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 440184 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 170747 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 301735 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 164630 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 156356 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 128081 перегляди
Актуальне
На ЗАЕС завершили буріння 10 свердловин для підземних вод - МАГАТЕ

На ЗАЕС завершили буріння 10 свердловин для підземних вод - МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 188697 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Запорізька атомна електростанція завершила буріння десяти свердловин для підземних вод. Це наблизило станцію до реалізації довгострокового рішення для забезпечення охолоджувальною водою зупинених реакторів, що стало проблемою після руйнування росіянами Каховської греблі. Про це йдеться у звіті МАГАТЕ, передає УНН.

Деталі

МАГАТЕ було повідомлено, що на місці планується пробурити додаткову свердловину, що призведе до загальної кількості 11 свердловин, які, як сподіваються, забезпечать приблизно 250 кубічних метрів води на годину для підтримки охолодження реакторів і басейнів відпрацьованого палива в поточному стані зупинки.

Водойма-охолоджувач ЗАЕС залишається неушкодженою, містить великий об’єм води, яка також може забезпечувати охолодження зупинених реакторів ЗАЕС протягом багатьох місяців.

Доповнення

Фахівці МАГАТЕ цього тижня продовжили обхід ЗАЕС. Команда відвідала головні диспетчерські блоки 2, 5 і 6, де спостерігала, що блоки 2 і 5 залишаються в холодному режимі, а блок 6 у гарячому.

Крім того, команда відвідала аварійні дизель-генератори блоків 4 і 5 та здійснила обхід по периметру ЗАЕС. Команда не помітила жодного важкого озброєння під час обходу, але підтвердила, що міни, про які повідомлялося раніше, залишаються на місці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Держатомрегулювання: витік води з контура реактора на ЗАЕС – це наслідок безвідповідальних дій росіян

Експерти МАГАТЕ продовжують підтверджувати, що рівень радіації на ЗАЕС залишається в нормі після проведення радіаційного моніторингу за допомогою мобільної ранцевої системи МАГАТЕ.

Нагадаємо

Енергоблоки ЗАЕС не працюють із вересня 2022 року, тож відтоді активного додаткового випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,724.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,813.73