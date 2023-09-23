На ЗАЕС завершили буріння 10 свердловин для підземних вод - МАГАТЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Запорізька атомна електростанція завершила буріння десяти свердловин для підземних вод. Це наблизило станцію до реалізації довгострокового рішення для забезпечення охолоджувальною водою зупинених реакторів, що стало проблемою після руйнування росіянами Каховської греблі. Про це йдеться у звіті МАГАТЕ, передає УНН.
Деталі
МАГАТЕ було повідомлено, що на місці планується пробурити додаткову свердловину, що призведе до загальної кількості 11 свердловин, які, як сподіваються, забезпечать приблизно 250 кубічних метрів води на годину для підтримки охолодження реакторів і басейнів відпрацьованого палива в поточному стані зупинки.
Водойма-охолоджувач ЗАЕС залишається неушкодженою, містить великий об’єм води, яка також може забезпечувати охолодження зупинених реакторів ЗАЕС протягом багатьох місяців.
Доповнення
Фахівці МАГАТЕ цього тижня продовжили обхід ЗАЕС. Команда відвідала головні диспетчерські блоки 2, 5 і 6, де спостерігала, що блоки 2 і 5 залишаються в холодному режимі, а блок 6 у гарячому.
Крім того, команда відвідала аварійні дизель-генератори блоків 4 і 5 та здійснила обхід по периметру ЗАЕС. Команда не помітила жодного важкого озброєння під час обходу, але підтвердила, що міни, про які повідомлялося раніше, залишаються на місці.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Держатомрегулювання: витік води з контура реактора на ЗАЕС – це наслідок безвідповідальних дій росіян
Експерти МАГАТЕ продовжують підтверджувати, що рівень радіації на ЗАЕС залишається в нормі після проведення радіаційного моніторингу за допомогою мобільної ранцевої системи МАГАТЕ.
Нагадаємо
Енергоблоки ЗАЕС не працюють із вересня 2022 року, тож відтоді активного додаткового випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.