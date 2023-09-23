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На ЗАЭС завершили бурение 10 скважин для подземных вод - МАГАТЭ

На ЗАЭС завершили бурение 10 скважин для подземных вод - МАГАТЭ

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. Запорожская атомная электростанция завершила бурение десяти скважин для подземных вод. Это приблизило станцию к реализации долгосрочного решения для обеспечения охлаждающей водой остановленных реакторов, что стало проблемой после разрушения россиянами Каховской плотины. Об этом говорится в отчете МАГАТЭ, передает УНН.

Детали

МАГАТЭ было сообщено, что на месте планируется пробурить дополнительную скважину, что приведет к общему количеству 11 скважин, которые, как надеются, обеспечат примерно 250 кубических метров воды в час для поддержания охлаждения реакторов и бассейнов отработанного топлива в текущем состоянии остановки.

Водоем-охладитель ЗАЭС остается неповрежденным, содержит большой объем воды, который также может обеспечивать охлаждение остановленных реакторов ЗАЭС в течение многих месяцев.

Дополнение

Специалисты МАГАТЭ на этой неделе продолжили обход ЗАЭС. Команда посетила главные диспетчерские блоки 2, 5 и 6, где наблюдала, что блоки 2 и 5 остаются в холодном режиме, а блок 6 в горячем.

Кроме того, команда посетила аварийные дизель-генераторы блоков 4 и 5 и совершила обход по периметру ЗАЭС. Команда не заметила никакого тяжелого вооружения во время обхода, но подтвердила, что мины, о которых сообщалось ранее, остаются на месте.

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Эксперты МАГАТЭ продолжают подтверждать, что уровень радиации на ЗАЭС остается в норме после проведения радиационного мониторинга с помощью мобильной ранцевой системы МАГАТЭ.

Напомним

Энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, поэтому с тех пор активного дополнительного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

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