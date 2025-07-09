На Львовщине заметили огромный смерч

Во Львовской области заметили огромный смерч. Видео с опасным природным явлением распространяется в социальных сетях, передает УНН.

Огромный смерч увидели на Львовщине - говорится в подписи к видео.

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8 июля во Львове бушевала сильная буря с грозой и шквальным ветром, что привело к падению деревьев и отключениям электроэнергии. Мэр Андрей Садовый призвал жителей оставаться в безопасных местах.