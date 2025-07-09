На Львовщине заметили огромный смерч
Киев • УНН
Во Львовской области заметили огромный смерч, видео которого распространяется в социальных сетях. Это природное явление наблюдали после сильной бури 8 июля, которая повлекла падение деревьев и отключение света.
Во Львовской области заметили огромный смерч. Видео с опасным природным явлением распространяется в социальных сетях, передает УНН.
Огромный смерч увидели на Львовщине
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8 июля во Львове бушевала сильная буря с грозой и шквальным ветром, что привело к падению деревьев и отключениям электроэнергии. Мэр Андрей Садовый призвал жителей оставаться в безопасных местах.