На Львівщині помітили величезний смерч
Київ • УНН
У Львівській області помітили величезний смерч, відео якого поширюється в соціальних мережах. Це природне явище спостерігали після сильної бурі 8 липня, що спричинила падіння дерев та відключення світла.
У Львівській області помітили величезний смерч. Відео із небезпечним природним явищем шириться у соціальних мережах, передає УНН.
Величезний смерч побачили на Львівщині
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8 липня у Львові вирувала сильна буря з грозою та шквальним вітром, що призвела до падіння дерев та відключень електроенергії. Мер Андрій Садовий закликав мешканців залишатися в безпечних місцях.