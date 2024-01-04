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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Львовщине загорелась многоэтажка: шесть человек, среди которых трое детей, оказались заблокированными на балконе

Киев • УНН

 • 29378 просмотра

Пожар в квартире на Львовщине заблокировал шесть человек. Причины пожара выясняются.

На Львовщине накануне вечером произошел пожар в многоквартирном доме.  Шесть человек, среди которых трое детей, на балконе звали о помощи, причины  пожара устанавливаются, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС. 

Детали 

На момент прибытия пожарных из окон квартиры на четвертом этаже многоэтажки выбивалось пламя. Густой черный дым заполнил лестничную клетку дома, а на соседнем балконе люди звали на помощь.  

Пожарные спасли шесть человек, из них трое детей. Их передали медикам.  

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

В Чернигове прогремел взрыв в подвале многоэтажки: есть погибший03.01.24, 15:59 • 26559 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП

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