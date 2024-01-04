На Львовщине загорелась многоэтажка: шесть человек, среди которых трое детей, оказались заблокированными на балконе
Киев • УНН
Пожар в квартире на Львовщине заблокировал шесть человек. Причины пожара выясняются.
На Львовщине накануне вечером произошел пожар в многоквартирном доме. Шесть человек, среди которых трое детей, на балконе звали о помощи, причины пожара устанавливаются, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
На момент прибытия пожарных из окон квартиры на четвертом этаже многоэтажки выбивалось пламя. Густой черный дым заполнил лестничную клетку дома, а на соседнем балконе люди звали на помощь.
Пожарные спасли шесть человек, из них трое детей. Их передали медикам.
Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.
В Чернигове прогремел взрыв в подвале многоэтажки: есть погибший03.01.24, 15:59 • 26559 просмотров