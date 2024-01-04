На Львівщині зайнялась багатоповерхівка: шестеро людей, серед яких троє дітей, опинились заблокованими на балконі
Київ • УНН
Пожежа у квартирі на Львівщині заблокувала шістьох людей. Причини пожежі з'ясовуються.
На Львівщині напередодні ввечері сталася пожежа у багатоквартирному будинку. Шестеро людей, серед яких троє дітей, на балконі кликали про допомогу, причини пожежі встановлюються, повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
На момент прибуття пожежників з вікон квартири на четвертому поверсі багатоповерхівки вибивалося полум’я. Густий чорний дим заповнив сходову клітку будинку, а на сусідньому балконі люди кликали на допомогу.
Вогнеборці врятували шестеро людей, з них троє дітей. Їх передали медикам.
Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.
У Чернігові пролунав вибух у підвалі багатоповерхівки: є загиблий03.01.24, 15:59 • 26559 переглядiв