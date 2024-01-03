У Чернігові пролунав вибух у підвалі багатоповерхівки: є загиблий

У Чернігові стався вибух у підвалі багатоповерхівки. Як повідомили у поліції, у результаті вибуху загинув чоловік, передає УНН.

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Сьогодні близько 13-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що в підвалі багатоповерхівки в Чернігові стався вибух. Внаслідок вибуху невідомого предмета загинув чоловік. Поліцейські встановили особу загиблого - це місцевий мешканець 1963 року народження.

Нині на місці події працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та криміналістична лабораторія обласної поліції.

Поліція розслідує обставини трагічного інциденту.