На Львовщине насмерть сбили военного, алкоголь в организме водителя почти втрое превышал норму - прокуратура
Киев • УНН
В селе Суховоля 68-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter, по результатам освидетельствования в состоянии опьянения, совершил наезд на 38-летнего военнослужащего, который погиб на месте. Трагедию видел 17-летний сын потерпевшего.
Во Львовской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб действующий военнослужащий ВСУ, устанавливаются обстоятельства, сообщили во вторник во Львовской областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, сегодня, 4 августа, около 13:00 в селе Суховоля Золочевского района 68-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением на закругленном участке дороги. Выехав на правую обочину, он совершил наезд на 38-летнего местного жителя.
От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Свидетелем трагедии стал 17-летний сын потерпевшего, который немедленно сообщил о ДТП правоохранителям. Погибший был действующим военнослужащим ВСУ и на момент аварии находился в отпуске по состоянию здоровья
"По результатам осмотра на состояние опьянения содержание алкоголя в организме водителя почти в три раза превышало допустимую норму", - указали в прокуратуре.
Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры начато досудебное расследование.
Сейчас решается вопрос о сообщении водителю о подозрении и избрании меры пресечения.
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