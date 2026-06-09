На Львовщине мужчина облился бензином и поджег себя
Киев • УНН
51-летний житель Львовщины поджег имущество родственницы и себя из-за конфликта. Мужчина скончался в реанимации, несмотря на усилия правоохранителей и врачей.
В Львовской области 51-летний мужчина совершил самосожжение, правоохранители устанавливают обстоятельства, сообщили во вторник в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
Происшествие случилось 7 июня в одном из сел района. На месте работали правоохранители, спасатели и другие профильные службы.
Как предварительно установили правоохранители, около 07:40 после конфликта с родственницей 51-летний местный житель поджег хозяйственную постройку на территории ее домовладения, использовав бензин. После этого он поехал к собственному дому, где облил себя бензином и поджег
Полицейские группы оперативного реагирования полиции, прибывшие на место происшествия, спасли мужчину и обеспечили оказание ему необходимой помощи. В дальнейшем он был госпитализирован в медицинское учреждение.
"К сожалению, несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в реанимационном отделении больницы", - указали в полиции.
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