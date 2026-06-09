На Львовщине мужчина облился бензином и поджег себя

В Львовской области 51-летний мужчина совершил самосожжение, правоохранители устанавливают обстоятельства, сообщили во вторник в ГУНП в области, пишет УНН.

Происшествие случилось 7 июня в одном из сел района. На месте работали правоохранители, спасатели и другие профильные службы.

Как предварительно установили правоохранители, около 07:40 после конфликта с родственницей 51-летний местный житель поджег хозяйственную постройку на территории ее домовладения, использовав бензин. После этого он поехал к собственному дому, где облил себя бензином и поджег