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На Львовщине мужчина облился бензином и поджег себя

Киев • УНН

 • 188 просмотра

51-летний житель Львовщины поджег имущество родственницы и себя из-за конфликта. Мужчина скончался в реанимации, несмотря на усилия правоохранителей и врачей.

На Львовщине мужчина облился бензином и поджег себя

В Львовской области 51-летний мужчина совершил самосожжение, правоохранители устанавливают обстоятельства, сообщили во вторник в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

Происшествие случилось 7 июня в одном из сел района. На месте работали правоохранители, спасатели и другие профильные службы.

Как предварительно установили правоохранители, около 07:40 после конфликта с родственницей 51-летний местный житель поджег хозяйственную постройку на территории ее домовладения, использовав бензин. После этого он поехал к собственному дому, где облил себя бензином и поджег

- сообщили в полиции.

Полицейские группы оперативного реагирования полиции, прибывшие на место происшествия, спасли мужчину и обеспечили оказание ему необходимой помощи. В дальнейшем он был госпитализирован в медицинское учреждение.

"К сожалению, несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в реанимационном отделении больницы", - указали в полиции.

В Ровно сын во время ссоры облил отца бензином и поджег15.02.26, 15:42 • 8983 просмотра

Юлия Шрамко

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