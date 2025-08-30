На Львовщине ищут стрелка, убившего экс-главу ВР Парубия - ОВА
Бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий погиб на Львовщине. Его убийца разыскивается всеми профильными службами.
Во Львовской области ищут стрелка, убившего бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия, сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.
По его словам, задействованы все профильные службы.
"Потерпевший скончался до приезда медиков", - отметил Козицкий.
"Искренние соболезнования семье погибшего", - подчеркнул глава ОВА.
Дополнение
30 августа УНН со ссылкой на источник сообщало, что во Львове стреляли в Андрея Парубия.
В полиции впоследствии указали, что стрельба произошла около полудня. И что политический деятель погиб.
Стрелка разыскивают, сообщали в полиции.
Справка
Андрей Парубий - народный депутат Верховной Рады 6, 7, 8 и 9 созывов, экс-председатель Верховной Рады и экс-секретарь СНБО.
В 2016 году Парубия избрали председателем Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, которого назначили премьер-министром Украины.
Был секретарем СНБО с февраля по август 2014 года.
Против Парубия в том же году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.
В 2013-2014 году во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана.