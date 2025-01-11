Во Львовской области автомобиль столкнулся с автобусом: семь человек пострадали
Киев • УНН
На трассе «Куровичи-Рогатин» в селе Затемне столкнулись легковушка Peugeot и автобус Mercedes-Benz. В результате аварии травмированы семь человек, включая водителя легковушки и шестерых пассажиров автобуса.
Во Львовской области произошло столкновение легкового автомобиля с автобусом, травмированы семь человек, сообщили в ГУНП в области в субботу, пишет УНН.
Детали
ДТП произошло 10 января, около 19:30, на автодороге «Куровичи-Рогатин» в селе Затемно Львовского района.
Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение автомобиля Peugeot 3008, которым управлял 36-летний житель Ивано-Франковска, и автобуса Мегсеԁеѕеѕ-Benz под управлением 39-летнего жителя Львовского района.
«В результате ДТП водитель легковушки и шестеро пассажиров автобуса: жительницы Львовского района в возрасте 17, 18 и 41 год, 67-летняя львовянка, 28-летний житель Львовского района и 48-летний житель Золочевского района - получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения», - сообщили в полиции.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
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