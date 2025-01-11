На Львівщині автомобіль зіткнувся з автобусом: семеро людей постраждали
Київ • УНН
На трасі "Куровичі-Рогатин" у селі Затемне зіткнулися легковик Peugeot та автобус Mercedes-Benz. Внаслідок аварії травмовано сім осіб, включаючи водія легковика та шістьох пасажирів автобуса.
У Львівській області сталося зіткнення легкового автомобіля з автобусом, травмовані семеро людей, повідомили в ГУНП в області у суботу, пише УНН.
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ДТП сталася 10 січня, близько 19:30, на автодорозі "Куровичі-Рогатин" у селі Затемне Львівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Peugeot 3008, якою керував 36-річний житель Івано-Франківська, та автобуса Mеrcedes-Benz під керуванням 39-річного жителя Львівського району.
"Внаслідок ДТП водій легковика та шестеро пасажирів автобуса: жительки Львівського району віком 17, 18 і 41 рік, 67-річна львів’янка, 28-річний житель Львівського району та 48-річний житель Золочівського району – отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів", - повідомили у поліції.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
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