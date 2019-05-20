Во Львовской области столкнулись четыре авто, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Во Львовской области столкнулись четыре авто, в результате чего погиб 69-летний мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.
Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 20 мая, на автодороге "Киев - Чоп" в селе Верхнее Синевидное.
Как предварительно установили правоохранители, столкнулись четыре автомобиля: два грузовика - Iveco и МАН, автомобиль Kia и микроавтобуc Renault Trafic, которые двигались в одном направлении.
От полученных травм водитель МАНа, 69-летний иностранец, погиб на месте происшествия.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, в Донецкой области в ДТП погибла семья с ребенком.