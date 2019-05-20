На Львівщині зіткнулися чотири авто, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. На Львівщині зіткнулися чотири авто, внаслідок чого загинув 69-річний чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.
Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 20 травня, на автодорозі "Київ – Чоп" у селі Верхнє Синьовидне.
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися чотири автомобілі: дві вантажівки – Iveco і МАН, легковик Kia та мікроавтобуc Renault Trafic, які рухалися в одному напрямку.
Від отриманих травм водій МАНу, 69-річний іноземець, загинув на місці події.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, на Донеччині в ДТП загинула родина з дитиною.