На Донеччині в ДТП загинула родина з дитиною

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Вчора, 19 травня, на автодорозі Добропілля-Лиман поблизу станції “Брусіно” у ДТП загинула родина з 5-річною дитиною. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Донецької області.

“Вчора, 19 травня, близько 10 вечора на автодорозі Добропілля-Лиман поблизу станції „Брусіно“ автомобіль Infiniti в якому знаходилися мешканці Донецька, виїхав на узбіччя та перекинувся. Внаслідок аварії 42-річний водій та 40-річна пасажирка загинули на місці. Їх дітей, 10-річну дівчинку та 5-річного хлопчика було доставлено до лікарні. Сьогодні вранці від отриманих травм останній помер”, — йдеться у повідомленні.

За життя іншої дитини борються медики.

За попередніми даними автомобіль виїхав в кювет та перекинувся.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією: ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами). Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, в селищі Брюховичі, неподалік Львова через ДТП загинуло двоє людей.

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