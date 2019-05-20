На Донеччині в ДТП загинула родина з дитиною
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Вчора, 19 травня, на автодорозі Добропілля-Лиман поблизу станції “Брусіно” у ДТП загинула родина з 5-річною дитиною. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Донецької області.
“Вчора, 19 травня, близько 10 вечора на автодорозі Добропілля-Лиман поблизу станції „Брусіно“ автомобіль Infiniti в якому знаходилися мешканці Донецька, виїхав на узбіччя та перекинувся. Внаслідок аварії 42-річний водій та 40-річна пасажирка загинули на місці. Їх дітей, 10-річну дівчинку та 5-річного хлопчика було доставлено до лікарні. Сьогодні вранці від отриманих травм останній помер”, — йдеться у повідомленні.
За життя іншої дитини борються медики.
За попередніми даними автомобіль виїхав в кювет та перекинувся.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією: ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами). Проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, в селищі Брюховичі, неподалік Львова через ДТП загинуло двоє людей.