В Донецкой области в ДТП погибла семья с ребенком

"Вчера, 19 мая, около 10 вечера на автодороге Доброполье-Лиман возле станции "Брусино" автомобиль Infiniti в котором находились жители Донецка, выехал на обочину и перевернулся. В результате аварии 42-летний водитель и 40-летняя пассажирка погибли на месте. Их детей, 10-летнюю девочку и 5-летнего мальчика доставили в больницу. Сегодня утром от полученных травм последний скончался", - говорится в сообщении.

За жизнь девочки борются медики.

По предварительным данным автомобиль выехал в кювет и перевернулся.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалификации: ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами). Проводится досудебное расследование.

Напомним, в поселке Брюховичи, недалеко от Львова через ДТП погибли два человека.



