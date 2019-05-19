На Львівщині авто влетіло у дерево, загинуло двоє людей
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 травня. УНН. В селищі Брюховичі, неподалік Львова через ДТП загинуло двоє людей. Про це повідомили у прес- службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
"Дорожньо-транспортна пригода трапилася 18 травня близько 20:30 на вулиці Незалежності України в селищі Брюховичі. Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля Mercedes-Benz, 29-річний житель Яворівського району, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль занесло на зустрічне узбіччя, де транспортний засіб в’їхав спочатку у дерево, а потім в металеву опору лінії електропередач", - повідомили у Нацполіції.
Від отриманих травм водій та пасажир іномарки, 31-річний місцевий мешканець, померли на місці події. Із тілесними ушкодженнями до лікарні було доставлено пасажирку автомобіля.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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