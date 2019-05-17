Легковик влетів у маршрутку з пасажирами на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У Вінницькій області зіткнулися легковий автомобіль і маршрутний автобус, внаслідок чого постраждали 4 людини, а водій легковика від отриманих травм загинув на місці. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області, передає УНН.
"Близько 14:00 неподалік м. Козятин водій автомобіля Peugeot Partner виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з маршрутним автобусом сполученням Житомир – Ружин", – йдеться в повідомленні.
За даними поліції, на момент аварії у салоні маршрутки перебували 19 пасажирів.
"Четверо з них отримали ушкодження та доставлені у лікарню. Водій Peugeot Partner від отриманих ушкоджень загинув на місці пригоди", – зазначили у ГУНП.
На місці аварії працює слідчо-оперативна група та криміналісти. Причини аварії будуть встановлені в ході досудового розслідування.
Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.
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